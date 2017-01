Universitario de Deportes: Juan Vargas 'no escuchó' las pifias en duelo ante Once Caldas [VIDEO]

No se hace el ‘Loco’. Mucho menos cuando se trata de defender a su grupo. Juan Vargas, capitán de Universitario de Deportes, perdió la sonrisa cuando le consultaron sobre algunas muestras de disconformidad de parte de los hinchas, tras la derrota del sábado ante Once Caldas. El crema fue consultado sobre algunas silbatinas que bajaron de la tribuna y no se quedó callado.



“El único que ha escuchado las pifias eres tú (periodista). Ellos (hinchas) vienen a alentar y quieren ver a una ‘U’ con actitud y eso es lo que se ha demostrado”, dijo molesto el ‘Loco’.



Vargas ahora solo piensa en el debut copero, este jueves, ante Deportivo Capiatá de Paraguay, en el estadio ‘Erico Galeano’. “Nos anularon dos goles legítimos y nos hicieron dos goles por errores nuestros y eso no puede pasar. Tenemos que trabajar para nuestro primer objetivo, la actitud no debe faltar y eso es lo que importa”, agregó.



El equipo entrenó ayer en el Estadio Nacional alistándose para su debut copero y, después de los trabajos, el ‘Loco’ se cuadró en el arco para atajar penales. También se integraron los Sub-20 que participaron en el Sudamericano, Adrián Ugarriza, Roberto Siucho y Raúl Tito.



De otro lado, el volante panameño Alberto Quintero descartó su llegada a Universitario para atender un interés del San José Earthquakes de la MLS, que también ficharía a su compatriota Harold Cummings (ex Aurich).

