Universitario de Deportes: Luis Tejada sorprendió a su esposa con mariachis [FOTOS]

Entró al área. No amagó. Fue directo y marcó un golazo. Luis Tejada apuntó al corazón de su compañera, la mamá de sus hijos, la mujer que alegra su vida, y celebró de la mejor manera. El goleador de Universitario de Deportes demostró que también es un tipo romántico y finalizado el entrenamiento fue en busca de un grupo de mariachis para llevarle una especial serenata a su esposa Mariel por su cumpleaños.



A ritmo de ‘Las mañanitas’, Luis Tejada alteró la calma de sus vecinos y entró a su departamento en Miraflores. Su gran amor se llevó una gran sorpresa. “Gracias por ser la mujer de mi vida, la madre de mis hijos, por estar en las buenas y en las malas a mi lado. Por entenderme y ser mi socia ideal en nuestro hogar. Dios puso en mi camino a una gran mujer como tú y quiero estar a tu lado hasta que Él me lleve de este mundo”, dijo Tejada a su esposa mientras bailaba un bolero ranchero y era aplaudido por su compatriota Alberto Quintero y su entrañable amigo Luis ‘Cuto’ Guadalupe.



“Estoy feliz, agradecida por la sorpresa que mi esposo me ha dado con tanto cariño y amor. Es un día hermoso. Gracias a mis amigos que nos acompañan por compartir este lindo detalle”, dijo la pareja de Luis Tejada.



Horas antes, en ‘Campo Mar’, el técnico de Universitario de Deportes definió su once para enfrentar mañana a Real Garcilaso. El golero Raúl Fernández y John Galliquio entrarían desde el inicio por los suspendidos Carlos Cáceda y Aldo Corzo.