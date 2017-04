Universitario de Deportes: Pedro Troglio recupera a Alexi Gómez

Profesional en el trabajo diario. Padre en el día a día. Pedro Troglio cambió la imagen de Universitario de Deportes y está recuperando a Alexi Gómez para el fútbol nacional. El profesor elogia a su pupilo y no olvida mencionar lo que cuesta que vaya por el camino correcto.



“Es distinto, entrena como juega, a ritmo eléctrico, pero hay que alinearle los patitos de la cabeza. Es un muchacho con un potencial enorme”, afirmó.



Parece que los díscolos son un tema común en su trayectoria profesional. “He tenido de compañeros a muchos con esa forma de ser y como técnico a un montón. A mí me está cumpliendo y lo único que le pedí es que no me falle. Ahora, meterme a su casa sería demasiado o averiguar que hace a cada instante no estaría bien. No tengo ganas de vivir con él”, aseguró soltando una sonrisa.

