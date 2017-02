Universitario de Deportes: ¿Roberto Chale será despedido? [VIDEO]

Mañana es el Día de San Valentín y hay motivos para enamorarse, para darle rienda suelta al sentido de la vida. Abraza la camiseta blanquiazul, lleva flores a La Victoria y escríbele una tarjeta al corazón. Bésala, haz una Alianza con ella, de esas que no se romperán. Porque te ha conquistado con ese 2-0 ante Universitario de Deportes y podrían tener fin los años sin título.



No jugó bien, pero ganó. No lució bien, pero te gustó esa química con el correr todo el partido, con no dar por perdida una pelota y darle forma a la versión uruguaya de este equipo de Pablo Bengoechea. Germán Pacheco es puro sentimiento para atacar y defender, Luis Aguiar hace pensar qué haría si estuviera con más ritmo, ‘Neka’ Vílchez fundamentó su capitanía, mientras Alejandro Hohberg regaló alguno que otro lujo.



Pacheco tuvo una clarísima para abrir la cuenta a los 5’, pero el portero Carlos Cáceda se lució con una gran estirada, al menos en ese momento. Por la Universitario de Deportes: tres volantes de marca algo perdidos, dos delanteros que se estorbaban y dos laterales (Estrada y Vásquez) que deberían dar gracias de ser parte del club. ¿Sus chances? Luis Tejada estrelló un frentazo en el travesaño (20’), mientras que Hernán Rengifo definió mal y salvó Miguel Araujo en la línea (23’).

EL MOMENTO DE LA CONQUISTA

Arrancó asustando la Universitario de Deportes con una incursión del ‘Pana’ Tejada a los 52’. Luego Alianza empezó a meter, a generar faltas y dañar con centros al segundo palo, como el que Hohberg no pudo definir de cabeza (61’). Hasta que vino el momento del “sí quiero estar contigo”. Lo preguntó el tiro libre de Pacheco y lo aceptó la red con un disparo espectacular que llevó a explosionar el colmado Matute a los 64’.



Universitario de Deportes entró en el juego brusco, en la falta innecesaria, pareció seguir mareada por el ‘efecto Capiatá’ y el tan mentado liderazgo de Juan Vargas se basó en reclamos furibundos al árbitro. Diego Guastavino restó en vez de aportar y cuando intentó, allí estuvo la buena marca del debutante Hansel Riojas. En tanto, Alianza Lima esperó el contragolpe y metió el segundo con una diagonal de Aguiar y su derechazo que se lo ‘comió’ Cáceda a los 80’.



Culpable el portero y también el venezolano Arquímedes Figuera que no presionó y que luego se iría expulsado (87’). Quien también se iría, pero a su casa, es el entrenador Roberto Chale, artífice de un Universitario de Deportes que el hincha no quiere.



Mañana es San Valentín. Abraza a quien quieres, enamórate de quien quieras. Alianza Lima por ejemplo.

