Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: Alexi Gómez confirmado para el 'Clásico'

En sus manos tiene ‘dinamita’, pero espera usarla para acabar con sus enemigos y no que le explote en las manos. Pedro Troglio tuvo una reunión más que extensa con el díscolo Alexi Gómez, para confirmarle su presencia este sábado en el duelo Universitario de Deportes vs. Alianza Lima. El argentino tuvo una charla informal con el lateral izquierdo y le comunicó que está al tanto de todo su ‘expediente’.



Pese a ello, está dispuesto a darle un voto de confianza. “Vos, conmigo, no tenés segundas oportunidades. No me hagas quedar como un boludo...”, contó una fuente sobre la advertencia del DT de Universitario a la popular ‘Hiena’.



A su vez, se supo que el entrenador le pidió que mantenga una conducta acorde con la de sus compañeros y esta semana empezaría a concentrar junto con el experimentado Hernán Rengifo.



