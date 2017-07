Universitario: ESPN 'destrozó' al portero Patrick Zubczuk por 'blooper'

Universitario no pudo traerse alegrías desde Huaraz, ya que el primer equipo solo empató 0-0 ante Sport Rosario, y la reserva perdió 2-0 ante su similar huaracino. Justamente de ese partido lo más 'llamativo' fue el 'blooper' del portero Patrick Zubczuk que la cadena ESPN no dejó pasar en su conocido 'No Top Ten'.

Universitario ya perdía 1-0 contra Rosario y, a los 54', el defensor crema Fabrizio Asparria le retrocedió una pelota al portero Zubczuk. Este no tuvo técnica para controlar el balón, le rebotó en su tobillo izquierdo y tampoco pudo reaccionar para impedir que Kevin Sánchez le quite la pelota y marque el segundo gol.

ESPN no lo dejó pasar. "Patrick Zubczuk, arquero de la reserva de Universitario, demostró que su virtud no está en los pies", "¿Qué quiso hacer? Este arquero peruano intentó salir jugando pero todo terminó en un blooper terrible", "¡Insólito! Zubczuk, arquero de Universitario, quiso hacer pasar de largo al rival y le regaló el gol", fueron algunas de los comentarios que le dedicó ESPN al crema.

En la tabla de posiciones, la reserva de la 'U' marcha décima, distanciada del líder Sporting Cristal.