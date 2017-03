Universitario: Estos futbolistas no pudieron llegar a los entrenamientos por huaicos

Los huaicos también afectaron a un grupo de jugadores de Universitario de Deportes. Ellos no pudieron acudir a los entrenamientos y le comunicaron al club que no podrán presentarse en Campo Mar, donde el equipo trabajó desde temprano.



Hablamos de Jersson Vásquez (Chosica), Javier Núñez (Santa Clara) y Patrick Zubczuk (Chimbote) , quienes no pudieron trasladarse desde sus domicilios para los trabajos de Universitario de Deportes.



En el caso de Jersson Vásquez, no es la primera vez que pasa por este problema. Hace un par de años, cuando jugaba por la San Martín, también se ausentó de las prácticas.



Aquí se le ve ayudando a sus amigos de infancia a limpiar sus casas en Chosica

Jersson Vásquez en el 2015 Jersson Vásquez en el 2015

Universitario de Deportes espera cambiar su situación en el Torneo de Verano y para ello aprovechará estas semanas que no habrá partidos por la fecha doble de las Eliminatorias.