Universitario: ¿Hace cuánto que no gana? ¿Cuándo fue la última vez que no anotó en un partido?

Universitario entró a un bajón futbolístico y de resultados. El equipo de Pedro Troglio parece no encontrar respuestas a este duro momento en el Torneo Apertura. ¿Hace cuánto que no gana? ¿Cuándo fue la última vez que no anotó en un partido? Entérate.



Con la derrota ante Sport Huancayo por 1-0, Universitario sumó 5 partidos sin ganar en el Torneo Apertura (2 derrotas y 3 empates). De hecho, los cremas no pudieron ganarle al 'Rojo Matador' en el año (3 partidos: 2 derrotas y un empate).



Pero no es lo único, este Universitario de Pedro Trolio siempre había marcado, al menos un gol, en todos los partidos que disputó. Sin embargo, tras el resultado en Huancayo, la racha se cortó.



La última vez que Universitario no marcó en un partido del Descentralizado 2017 fue en el Torneo de Verano. Aquel día los cremas cayeron goleados 3-0 ante Comerciantes Unidos de visita. Y claro, el técnico era Roberto Chale.



