Universitario: Germán Leguía culpó a jugadores por fracaso en Copa Libertadores [VIDEO]  

El exgerente de Universitario, Germán Leguía, dio un 'jalón de orejas' a los jugadores de Universitario y los responsabilizó por quedar eliminados de Copa Libertadores ante Deportivo Capiatá.



El también ídolo de Universitario culpó a los jugadores de no afrontar el compromiso con seriedad. "Muchos jugadores salieron pensando en el clásico del domingo antes que en el partido del jueves, salieron muy tranquilos, relajados, pensando que este equipo no les iba a ganar nunca. Después de los 2 goles no hubo reacción"



"Muchos jugadores trataron de aguantarse para poder jugar el clásico, y ese fue el primer error de Universitario. Varios jugadores experimentados estaban como si estuvieran en un partido de entrenamiento", añadió para Radio Ovación.



Germán Leguía, defendió al DT de Universitario, Roberto Chale. "El problema de la 'U' no es Roberto Chale, esa gente que nos criticó a nosotros es la misma que no quiere a Chale en la 'U'. Roberto nos salvó de la baja y el año pasado hizo un 'campañon', ha hecho un partidazo en Paraguay. Pero así es, por lo difícil que es manejar Universitario", indicó