Universitario: ¿Qué pidió John Galliquio como regalo de cumpleaños? [VIDEO]

Universitario sigue con el pie puesto en el acelerador para llegar en las mejores condiciones a la Copa Libertadores. En medio de los esforzados trabajos los cremas hicieron un alto para agasajar a Jhon Galliquio quien cumplió 38 años quien confesó sus deseo antes de apagar la velitas.



El defensor de Universitario, John Galliquio, aseguró cuales son sus anhelos para este año. “Estoy pasando mi cumpleaños encerrado, pero feliz porque tenemos un gran plantel y buenos compañeros. Hoy tenemos nombres, pero en la cancha somos once contra once y cada uno con dos brazos y dos piernas. Por eso hay que demostrar la diferencia, queremos ganar el campeonato y yo quiero ser el mejor central. Esas son mis metas”, dijo 'Tyson'.



El zaguero mantiene la sencillez y no siente referente en Universitario. “Escucho mucho a los chicos y no soy el único que tiene experiencia en el equipo, pues hay grandes jugadores con trayectoria como Juan Manuel (Vargas) el ‘Pana’ Luis Tejada y Alberto Rodríguez", agregó.



Galliqiuio sabe que hoy la condición física es determinante y por eso trabaja con mucho entusiasmo. “La experiencia tiene que estar a la par del trabajo. Como les digo a los chicos: de nada me sirve ser el mayor y tener experiencia sino me exijo al ciento por ciento y no corro", finalizó.