Universitario: Jugador de Capiatá tuvo reprochable acción con fotógrafo [VIDEO]

¡Esto no debe pasar en el fútbol! Un futbolista del Deportivo Capiatá reaccionó de mala forma con un fotógrafo mientras se disponía a lanzar un tiro de esquina, en el duelo ante Universitario de Deportes por la Copa Libertadores.



Pasó unos minutos después de iniciado el encuentro, cuando Deportivo Capiatá ganaba 2-0 a Universitario en el Estadio Monumental con doblete de Roberto Gamarra. ¿Qué hizo el paraguayo?



El '10' de Deportivo Capiatá, Julio Irrazábal, se frustró porque no tenía comodidad en el tiro de esquina y arrojó las cosas de un fotógrafo, en reprochable acción que fue pifiada por los hinchas de Universitario.



Los comentaristas del partido, que solo mencionaron la escena, no comentaron lo sucedido con el reportero gráfico en el Universitario vs. Deportivo Capiatá: ¡Que no se repita!