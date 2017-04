Universitario: Pedro Troglio confirmó este once para enfrentar a Real Garcilaso en Sicuani [FOTOS]

Universitario de Deportes tendrá un difícil duelo este domingo, cuando juegue de visita en Sicuani ante Real Garcilaso por la fecha 11 del Torneo de Verano. Pedro Troglio, técnico de los cremas, confirmó el once que irá desde el arranque en la altura del Cusco.



En conferencia de prensa, Pedro Troglio anunció que mandará prácticamente el mismo once que puso ante UTC de Cajamrca en el Estadio Monumental, donde derrotaron por 3-1 con doblete de Alberto Quintero y uno de Luis Tejada.



"La intención era poner el mismo equipo del fin de semana, pero tenemos entre algodones a Figuera. Si no está en condiciones, no lo vamos a arriesgar. Si no es Figuera irá Huamantica. En líneas generales, es el mismo once que jugó el sábado. Huamantica juega bien y se viste de obrero a la hora de recuperar el balón. Eso es lo que buscamos, jugadores completos", dijo Pedro Troglio.



Los jugadores que quedaron fuera de la lista para el partido ante Real Garcilaso son: Juan Manuel Vargas, Alberto Rodríguez y Jersson Vásquez; todos por lesión. En el caso de el 'Loco', Pedro Troglio aclaró: "Él quiere volver en su plenitud, yo quiero que esté cuanto antes pero no a media máquina".