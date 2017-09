Universitario pidió puntos en mesa del partido ante Deportivo Municipal por el Torneo Clausura

Quieren ganarlo sí o sí. Según informó RPP Noticias, Universitario pidió los 3 puntos del partido ante Deportivo Municipal que no se jugó el último fin de semana. ¿Les darán la razón?



Como se sabe, Universitario y Deportivo Municipal tenían que enfrentarse en el Estadio Nacional por la fecha 5 del Torneo Clausura. Si embargo, el cuadro 'edil' falló en la organización.



No recibieron la aprobación para usar el Estadio Nacional, ya que lo están cuidando para el cotejo entre Perú y Colombia del próximo 10 de octubre por las Eliminatorias Rusia 2018.



Tras esto, los dirigentes de Universitario presentaron un reclamo a la ADFP para ganar el partido en mesa. Todo está en manos de la Comisión de Justicia.



Cabe resaltar que Deportivo Municipal quiso llevar el partido con Universitario al Estadio Miguel Grau del Callao, pero no consiguieron las garantías.