Universitario: ¿Qué piensa Luis Tejada sobre su suplencia? ¿Debe ser titular indiscutible?

Al parecer, el técnico de Universitario, Pedro Troglio, tiene un favorito en la delantera: Hernán Rengifo. El popular 'Charapa' ha sido el titular indiscutible en los dos partidos que dirigió el argentino (Alianza Lima y UTC). ¿Y Luis Tejada? ¿Siempre será su suplente?



El panameño apenas jugó unos minutos ante UTC y ya tiene un gol en su cuenta. Esto ante los cero gritos de Hernán Rengifo (ambos casos desde la llegada de Troglio) Igual, Luis Tejada estará en el banco de suplentes este domingo ante Real Garcilaso. ¿Qué piensa el 'Pana'?



"Siempre me siento contento en el equipo, sé que ahora el profe llegó con otro planteamiento, pero estoy preparándome de la mejor forma posible para poder estar cuando me necesite. Me preparo bien día a día y cuando me toque estar dar lo mejor, si no estoy en el campo, estoy apoyando desde fuera a mis compañeros", reveló Luis Tejada a "Gol perú".



Asimismo, el delantero de la selección de Panamá habló del trabajo de Pedro Troglio en Universitario. "El equipo está encontrando una idea de juego, lo que quiere el profe. Eso será bueno para más adelante en el torneo. Creo que de a pocos nos vamos metiendo en la idea, el técnico está haciendo un buen trabajo junto al cuerpo técnico para las aspiraciones que tenemos de levantar la copa en diciembre".