Universitario: 'Puma' Carranza dio detalles de su conversación con Juan Manuel Vargas [VIDEO]

El 'Puma' Carranza contó detalles de la conversación que tuvo con Juan Manuel Vargas y de su posible llegada a Universitario de Deportes. ¿Qué le dijo el 'Loco' al asistente técnico de Roberto Chale? ¿Le confirmó la posibilidad o solo fue un rumor?



"Justo hemos conversado con el 'Loco', pero no hemos hablado si se quería venir acá (a Universitario). Me dijo que tenía una propuesta, y si no sale, vendría", dijo el 'Puma' Carranza en "Canal N".



"Él cómo no va a querer jugar. Si va a venir Farfán al Alianza... que venga el 'Loco'. Eso va a potenciar a los hinchas para que hagan su esfuerzo y alienten al equipo", continuó el ex jugador de Universitario.



Cuando le consultaron sobre el esfuerzo económico que tendría que hacer el club para contratar a Juan Manuel Vargas, respondió: "La U es una familia y el 'Loco' es parte de eso. Salió de chico de las canteras y después de triunfar en Europa, que se venga acá".



Palabras van y vienen. Lo cierto es que el gerente de comunicaciones de Universitario de Deportes, Juan Carlos Ortecho, descartó cualquier posibilidad de fichar a Juan Manuel Vargas.