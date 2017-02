Universitario: Por esta razón es difícil sacar a Roberto Chale

Tras los resultados que tuvo Universitario de Deportes, tanto de en la Copa Libertadores como en el clásico, los hinchas pidieron la rápida salida de su técnico Roberto Chale. Sin embargo, esto no se dio. ¿Cuál es la razón? Una de ellas, y el más probable, es el tema económico.



Sí, a Universitario de Deportes le costaría un billetón sacar a Roberto Chale. El 'Niño Terrible', que llegó el pasado septiembre de 2015, tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2017. ¿Cuánto dinero crees que tendría que pagar el club?



Si bien no se conoce lo que Roberto Chale gana en Universitario de Deportes, la institución le tendría que depositar todo el tiempo que le queda de contrato (11 meses) si lo deja sin trabajo.



"Lo que puedo decir es que nosotros siempre hemos trabajado con Chale de forma armoniosa. Siempre tenemos reuniones y coordinaciones pactadas. Mientras no anunciemos lo contrario, él seguirá siendo el técnico y todo sigue siendo como siempre", dijo César Vento sobre la continuidad de Roberto Chale. ¿En qué terminará esta historia?



📷 Entrenamiento del primer equipo en el campo auxiliar 2 del Estadio Monumental #VamosCremas pic.twitter.com/MqfBwjddK5 — Universitario (@Universitario) 15 de febrero de 2017