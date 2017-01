Universitario: Este sería el once de estreno en la Noche Crema [FOTOS]

Universitario de Deportes tendría definido el once que saltará al campo del Monumental para enfrentar a la U. Católica en la 'Noche Crema' 2017, donde presentarán a su plantel que afrontará el torneo local y la Copa Libertadores.



En el arco estará Carlos Cáceda, que fue uno de los mejores porteros del Descentralizado 2016. Alberto Rodríguez y John Galliquio serán la pareja de centrales en Universitario de Deportes. Mientras que Aldo Corzo y Joaquín Aguirre tomarán los laterales.



El mediocampo de Universitario de Deportes lo conformarán Arquímides Figuera, Javier Núñez, Alexi Gómez, Diego Manicero y Juan Manuel Vargas. El 'Loco' galopará por toda la banda izquierda.



Arriba estará Hernán Rengifo como único punta de Universitario de Deportes. Y si no pasa nada de última hora, este sería el once que Roberto Chale mandará ante U. Católica de Chile en la 'Noche Crema' (8 p.m.).