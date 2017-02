Universitario no la tocó en más de 20 pases de Real Garcilaso [VIDEO]

Universitario de Deportes hizo su peor primer tiempo del Torneo de Verano ante Real Garcilaso, por la cuarta fecha del Descentralizado 2017 en el Estadio Monumental. ¿Los cremas aún no encuentran su juego? ¿Solo es una mala racha?



Como se puede ver en la imagen de arriba, en círculos amarillos están los jugadores de Real Garcilaso que rotaron la pelota. De rojo los de Universitario que se quedaron estáticos. Y de naranja el único crema que intentó robar el balón.



Real Garcilaso realizó más de 20 pases sin que Universitario pueda tocar el balón. Esto, por supuesto, llevó a que los cusqueños dominen el primer tiempo y logren irse al descanso con el 1-0 a favor (gol de Ardiles).



"La cantidad de toques que esta haciendo Garcilaso es porque tiene facilidad. El equipo que no está bien parado no te puede hacer 3 toques seguidos", comentó 'Titín' Drago en "Gol Perú".



