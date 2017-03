Universitario: Trinchera Norte interrumpió práctica crema en Campo Mar [VIDEO] 

Universitario vive en estado de alerta. Los jugadores cremas una vez más fueron sorprendidos durante los entrenamientos del equipo en Campo Mar por un nutrido grupo de barristas que interrumpieron el entrenamiento para nuevamente sostener una charla con Juan Manuel Vargas y al resto del plantel que no ha logrado una victoria en el Torneo de Verano.



Cuando Universitario aún no terminaba la práctica matutina dirigida por José Carranza y Paolo Maldonado, un grupo de barristas de la Trinchera Norte, llegó hasta la puerta de Campo Mar en Lurín y luego de convencer a la seguridad del club ingresaron por la puerta principal.



El objetivo del casi medio centenar de fanáticos en el club de playa de Universitario era conversar con Juan Manuel Vargas, capitán del club y con el resto de jugadores a fin de exigirles romper esta mala racha de resultados y empezar a recuperar terreno en el Torneo de Verano.



Esta vez no hubo armas de fuego, tampoco golpes, ni amenazas. Esta vez el final de la charla fue cordial y con una foto para el recuerdo con todo el grupo de jugadores.