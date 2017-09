Universitario vs Alianza Atlético: EN VIVO ONLINE. El cuadro crema visita ente miércoles a los piuranos por la fecha 3 del Torneo Clausura en el Estadio Melanio Coloma de Sullana. Este cotejo arrancará a las 3:30 p.m. por la señal de Gol Perú.



Universitario viene de una dura derrota ante su clásico rival Alianza Lima. El equipo de Pedro Trolgio cayó 1-0 en Matute y ahora deberá enfrentar a Alianza Atlético también fuera de casa.



Los de Sullana, por su parte, ganaron en la anterior jornada del Torneo Clausura a Unión Comercio 2-1. Ahora ante Universitario querrán seguir en esa senda para dale una alegría a su hinchada.



Universitario no podrá contar con 2 jugadores claves en su once titular. Ellos son el venezolano Arquímides Figuera (roja) y el panameño Alberto Quintero (quinta amarilla).



El DT argentino de Universitario, Pedro Troglio, hará ingresar a Javier Núñez y a Roberto Siucho para suplir sus ausencias ante Alianza Atlético de Sullana.



El que sí viajó con el equipo es Diego Gustavino, quien tendría algunos minutos ante los piuranos por la fecha 3 del Torneo Clausura.

📋⚽️ Lista de jugadores convocados que viajan esta tarde a Piura para el partido ante Alianza Atlético de Sullana. #AAvsU pic.twitter.com/u2r3oFN60n — Universitario (@Universitario) 12 de septiembre de 2017