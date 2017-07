Universitario vs. Alianza Lima: ¿Carlos Cáceda o Raúl Fernández? ¿Quién será titular?

Primer gran dolor de cabeza. Pedro Troglio llegó a Universitario de Deportes el 25 de marzo y, al día siguiente, empezó sus trabajos. Se encontró con Raúl Fernández como el arquero principal, debido a que Carlos Cáceda trabajaba con la selección de Ricardo Gareca. El profesor, debido a la premura del tiempo, casi a diario realizó partidos de práctica para ir conociendo las virtudes y defectos de sus pupilos. Le dejó grata impresión el popular ‘Supermán’ y le dio confianza y apoyo.



Pero desde el jueves 30, cuando los convocados se reincorporaron al club, la competencia se hizo intensa. Ayer, cuando nuevamente se ordenó un ensayo para ir diseñando el ‘once’ ideal, el portero que estuvo con la ‘bicolor’, al que apodan ‘Romeo Santos’, demostró que puede seguir siendo titular.



Ahora el estratega entró en duda. Tiene 10 nombres seguros para el clásico ante Alianza Lima, pero falta decidir quién se pondrá los guantes. Raúl tiene en contra su poca continuidad, mientras los últimos partidos de Carlos no han sido buenos. Y un detalle más: los dos ya no son amigos, hay una relación profesional, pero la amistad se fue deteriorando cuando el extécnico José Carranza, suegro de Cáceda, se enfrentó a Fernández.



Quedan algunos días para continuar observándolos. Es bueno que sobre antes que falte, pero no hay aspirina que alivie ese malestar que ronda el cerebro del argentino.



