Universitario vs. Alianza Lima: ¿Juan Manuel Vargas estará en el 'Clásico'? [VIDEO]

No se entusiasme, tampoco lo descarte. Juan Manuel Vargas se separó de Universitario de Deportes que trabajaba en ‘Campo Mar’ para el partido ante Alianza Lima y llamó al DT Pedro Troglio. Le pidió un minuto de su tiempo y se fueron a un costado de la cancha. El argentino lo acompañó unos metros, avanzó al ritmo del popular ‘Loco’ y allí lo escuchó. No era un reclamo ni una queja, era un pedido.



Juan Manuel Vargas, pese a que el parte médico indica que su recuperación de la distensión muscular no está superada al 100 por ciento, quiere jugar el Clásico y solicitó a su técnico que lo tome en cuenta, así sea un tiempo.



El profesor primero respondió que le agradecía el gesto, pero no quería arriesgarlo y después perderlo un mes. Ante la insistencia del jugador, el entrenador charló con el galeno del equipo y acordaron que hoy le harán una prueba para decidir su presencia ante Alianza Lima.



