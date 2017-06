Universitario vs Alianza Lima: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Clásico por Torneo Apertura

Universitario vs Alianza Lima: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro crema recibe este sábado a los blanquiazules en el clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental por la fecha 2 del Torneo Apertura. Universitario vs Alianza Lima jugarán a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



El clásico de la capital se jugará tras una incertidumbre acontecida en los últimos días por las quejas de Universitario, en especial de su técnico, el argentino Pedro Troglio, que pedía postergarlo, debido a que no podrá contar con cuatro futbolistas convocados con la selección peruana.



Los cuatro internacionales por Perú que no se pondrán la camiseta crema son su arquero titular Carlos Cáceda, el lateral derecho Aldo Corzo, el defensa central Alberto Rodríguez y el extremo izquierdo Alexi Gómez.



La Federación Peruana de Fútbol (FPF) abrió la posibilidad de que el clásico se pudiera aplazar si ambos clubes se ponían de acuerdo, pero tanto Universitario como Alianza Lima abogaron por jugarlo este sábado, independientemente de las circunstancias de cada uno y de las reticencias de Troglio.



"Me parece que falló un poco la organización. Yo hablo desde mi posición de entrenador. A mí me conviene tener a todos mis jugadores. Si yo no gano todos los fines de semana, me echan. A mí me importa mi parte", afirmó hoy Troglio a los medios locales.



Por su parte, Alianza Lima no tendrá en sus filas al defensa central Miguel Araujo, también convocado con la selección, pero además afrontará el partido cansado por jugar el miércoles frente al Independiente de Avellaneda, que lo eliminó de la Copa Sudamericana.



El encuentro se disputará en el Monumental de Lima y solo se permitirá el acceso a los seguidores de Universitario, que actuará de local, para evitar cualquier episodio de violencia como los sucedidos en 2011, cuando murió un hincha de Alianza