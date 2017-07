Universitario vs Ayacucho FC: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Universitario vs Ayacucho FC: EN VIVO EN DIRECTO. Cremas reciben este sábado a los ayacuchanos por la fecha 13 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental de Ate. Juan Manuel Vargas y Alberto Rodríguez fueron convocados. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



Universitario tiene la oportunidad de buscar el triunfo, ante su hinchada, para mantener sus chances de quedarse con el Torneo Apertura. Los cremas, con 20 puntos, están a 3 del líder Alianza Lima. No te pierdas este gran duelo.



Universitario viene de un doloroso empate ante Sporting Cristal del último miércoles. Los de Pedro Troglio no supieron mantener su ventaja y se dejaron igualar en el último minuto. ¿Podrán superar a Ayacucho FC de local?



Universitario tendrá el regreso a Juan Manuel Vargas, quien no juega desde el 4 de julio, cuando ingresó en el partido contra la Universidad San Martín en el Callao. Seguro arrancará como suplente ante Ayacucho FC.



Otro jugador que vuelve en Universitario es el defensa Alberto Rodríguez. El 'Mudo' no estuvo ante Sporting Cristal por lesión. Lo más probable es que inicie en esta fecha 13 del Torneo Apertura.



Ayacucho FC, por su parte, llega motivado para enfrentar a Universitario en el Monumental. Los ayacuchanos ganaron 1-0 a Alianza Atlético en condición de local.

📋 Lista de jugadores convocados para el partido de mañana entre @Universitario vs Ayacucho FC por la fecha 13 del Torneo Apertura. pic.twitter.com/ngldzSMRou — Universitario (@Universitario) 28 de julio de 2017