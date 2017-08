Universitario vs Cantolao: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Universitario vs Cantolao: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro crema enfrenta a los chalacos por la última fecha del Torneo Apertura en el Estadio Miguel Grau del Callao. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



Universitario y Cantolao jugarán para cumplir la fecha 15 del Torneo Apertura, ya que ambos equipos no tienen chances de ganar el certamen. Igual, querrán despedirse de la mejor forma de sus hinchadas.



Universitario sufrió varias bajas ante UTC de Cajamarca el pasado fin de semana por el Torneo Apertura. El DT Pedro Trolgio recibió 4 fechas de suspensión y no podrá estar en el banquillo de los cremas.



Werner Shuler y Alexi Gómez tampoco estarán en Universitario para el duelo con Cantolao en el Callao. A ellos se suma el defensa Alberto Rodríguez, quien se lesionó.



Universitario y Cantolao jugarán en el Miguel Grau del Callao porque el Estadio Monumental será cuidado para el partido de la selección peruana ante Bolivia por las Eliminatorias.