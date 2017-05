Universitario vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por el Torneo de Verano

Universitario vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro crema recibe este sábado a Comerciantes Unidos por la última fecha del Torneo de Verano en el Estadio Monumental de Ate. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



Universitario, que ya no pelea nada en el Torneo de Verano, buscará cerrar de la mejor forma este certamen ante su hinchada, para luego empezar de cero en el Torneo Apertura bajo el mando de Pedro Trolgio.



Universitario llega entonado a este choque con Comerciantes Unidos. Los cremas voltearon en la anterior fecha 2-1 a Deportivo Municipal con doblete del panameño Luis Tejada en condición de visita.



Comerciantes Unidos, por su parte, también se llevó un triunfo en la fecha 13: venció 2-1 a Sport Huancayo de local. ¿Le jugarán de igual a igual a los de Ate? Habrá que esperar el encuentro de este sábado por la noche.



Este sería el once de Universitario ante Comerciantes Unidos: Carlos Cáceda; Aldo Corzo, Werner Schuler, Horacio Benincasa, Jersson Vásquez; Enmanuel Paucar, Ángel Romero, Javier Núñez; Alberto Quintero, Diego Manicero y Luis Tejada.