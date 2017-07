Universitario vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Partido por Torneo Apertura

Universitario vs Comerciantes Unidos: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro crema recibe esta noche a Comerciantes Unidos por la fecha 7 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental de Ate. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú. ¡No te pierdas las incidencias y minuto a minuto!



Universitario no llega de la mejor forma a este partido. Los de Pedro Troglio no ganan hace 5 partidos (2 derrotas y 3 empates). ¿Podrán romper esa mala racha ante Comerciantes Unidos? No te pierdas el encuentro de esta noche en el Estadio Monumental.



Comerciantes Unidos, por su parte, luce otro presente. Son punteros del Torneo Apertura con 13 puntos ante los 6 de Universitario de Deportes. Ojo que los de Cutervo no pierden desde la primera jornada. ¡Partidazo en Ate!



Una de las noticias de Universitario que sonaron en los últimos días fue la renovación de Juan Manuel Vargas, que estará hasta el 31 de agosto en el club ¡sin cobrar! ¿Pedro Troglio lo alineará hoy por la noche?