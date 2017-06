Universitario vs Deportivo Municipal: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Universitario vs Deportivo Municipal: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro crema recibe este sábado a los 'ediles' en el Estadio Monumental por la fecha 5 del Torneo Apertura. Los de Pedro Troglio buscarán los 3 puntos para no perderle la pisada a Alianza Lima, líder del campeonato.



El Universitario vs Deportivo Municipal se jugará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú. La última vez que ambos se vieron las caras fue en el Torneo de Verano. Aquel día los cremas vencieron 2-1 de visita con doblete de Luis Tejada.



Justamente el 'Pana' no estará para este duelo, ya que aún debe cumplir una fecha más de suspensión tras lo ocurrido en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima en el Monumental. En su lugar estará Hernán Rengifo.



Los que sí volverán en Universitario son los seleccionados nacionales Alberto Rodríguez, Alexi Gómez y Aldo Corzo. Además de Alberto Quintero, quien estuvo con la selección de Panamá con Luis Tejada.



Deportivo Municipal, por su parte, viene de dos victorias consecutivas en el Torneo Apertura. Venció a Cantolao de visita y a Unión Comercio de local. Sin duda, será un partidazo en el Estadio Monumental.



"Lo queremos vivir de la mejor manera y sacar un resultado positivo. Ellos vienen con mucha confianza con dos partidos seguidos sin perder. Nosotros necesitamos ganar, más aun siendo locales", dijo el volante de Universitario, Arquímides Figuera, en la previa del encuentro.