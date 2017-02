Universitario vs. Juan Aurich: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Chocan por el Torneo de Verano

Universitario vs. Juan Aurich: EN VIVO EN DIRECTO. Cremas visitan la cuidad de Trujillo para enfrentar al Ciclón este domingo (4:00 p.m. / Gol Perú) por la quinta fecha del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. El partido se llevará a cabo en el Estadio Mansiche.



Universitario de Deportes no pasa sus mejores días en el fútbol peruano. Los cremas no conocen de victorias y tendrán que visitar un dura plaza ante Juan Aurich, que tampoco ha ganado en el Torneo de Verano.



Universitario de Deportes solo consiguió dos puntos en el certamen. Esto tras empatar 1-1 con Sport Huancayo y con el mismo score ante Real Garcilaso del último jueves por la noche.



Juan Aurich, por su parte, también necesita los puntos. Los chiclayanos vienen de caer 3-2 ante Sport Huancayo y buscarán ganarle a Universitario de Deportes.