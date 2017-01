Universitario vs. Once Caldas: EN VIVO EN DIRECTO. El conjunto crema recibirá a Once Caldas de Colombia en el Estadio Monumental de Ate en un amistoso internacional. Este partido servirá para llegar de la mejor forma a los encuentros de la Copa Libertadores.



El partido entre Universitario de Deportes y Once Caldas arrancará a las 8 p.m. y será transmitido por Gol Perú. Los cremas buscarán darle un triunfo a sus hinchas luego del empate 0-0 ante la Universidad Católica de Chile en la 'Noche Crema'.



Y a diferencia de dicho partido, Roberto Chale buscará definir su once que alineará en el torneo internacional. Los fijos en Ate son Vargas, Rodríguez, Corzo, Arquímides y el portero Cáceda.



Por otro lado, Universitario de Deportes ya conoce a su rival en la Copa Libertadores. Se trata del Deportivo Capiatá de Paraguay. Jugarán el próximo jueves 2 en Asunción, y la vuelta será el jueves 9 en Lima.