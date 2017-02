Universitario vs. Real Garcilaso: EN VIVO EN DIRECTO. Los cremas buscarán salir del mal momento cuando enfrenten este jueves (8:00 p.m. / Gol Perú) a Real Garcilaso por la fecha 4 del Torneo de Verano, en el Estadio Monumental de Ate. ¿Quién saldrá ganador en el Universitario vs. Real Garcilaso?



Universitario de Deportes no llega de la mejor forma a este duelo frente a Real Garcilaso. En cuanto a resultados, los cremas cayeron 2-1 en la anterior fecha ante UTC de Cajamarca de visita, día en el que el profesor Roberto Chale tuvo que regresar a Lima para ser atendido en una clínica por estar delicado de salud.



Todo lo contrario pasa con el rival, Real Garcilaso. Los cusqueños están invictos en el Torneo de Verano. Llevan 3 victorias al hilo y no piensan ceder el camino fácil a Universitario de Deportes. ¿Le jugará de igual a igual? Habrá que esperar el partido de este jueves.



Luis Tejada, delantero panameño de Universitario de Deportes, habló en la previa del encuentro ante Real Garcilaso."Sabemos que mañana va a ser un partido duro ante un rival que complica de vista. Pero va a ser una linda oportunidad para desquitarnos el mal sabor con el que empezamos", sentenció.