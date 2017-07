Universitario vs Sport Rosario: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Partido fecha 10 Torneo Apertura

Universitario vs Sport Rosario: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro crema visita este sábado a Sport Rosario en Huaraz por la fecha 10 del Torneo Apertura en el Estadio Rosas Pampa. El partido arrancará a las 8:00 p.m. por la señal de Gol Perú.



Universitario tuvo que viajar en bus a la cuidad de Huaraz para duelo contra Sport Rosario. Al parecer, la institución no encontró vuelo que se acomode a su itinerario y optó por trasladarse de esta manera. ¿Esto jugará en contra del plantel? Ojo que el viaje es de aproximadamente 8 horas.



En cuanto a resultados, Universitario llega bien a este partido. En la anterior jornada ganó de local 2-1 a Real Garcilaso. Además atraviesa una buen racha: suman 3 victorias consecutivas en el Torneo Apertura.



Sin embargo, Universitario no ha podido ganar en la altura. ¿Podrá romper ese maleficio ante Sport Rosario? No te pierdas este encuentro por la fecha 10 del Torneo Apertura.



Sport Rosario, por su parte, vive otro presente. Los huarasinos cayeron en la fecha 9 ante Sporting Cristal 3-1 en casa. ¿Se podrán levantar con Universitario? Esperemos al partido.



"Es complicado el tema de la altura, no nos fue bien en las visitas al Cusco y en Huancayo. Ahora estamos en una situación donde no podemos tener margen de error", dijo el defensa Horacio Benincasa a radio Ovación en la previa del encuentro contra Sport Rosario.

📋⚽️👥Lista de jugadores convocados de @Universitario que viajan a Huaraz para el partido ante Sport Rosario. pic.twitter.com/mRo6s1puRC — Universitario (@Universitario) 14 de julio de 2017