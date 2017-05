Universitario vs Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Apertura

Universitario vs Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro crema visita este domingo a Unión Comercio en el estadio Nueva Cajamarca de Rioja por la primera jornada del Torneo Apertura. Juan Mnauel Vargas, recuperado de su lesión, viajó con el equipo. ¿Lo pondrá el técnico Pedro Troglio?



Universitario vs Unión Comercio: El partido arrancará a la 1:30 p.m. y será transmitido por Gol Perú. Ambos equipos cerraron el Torneo de Verano con una victoria. Los cremas golearon 3-0 a Comerciantes Unidos en el Monumental, mientras que los de Rioja vencieron 2-1 a Alianza Atlético en Rioja.



Pedro Troglio contará con todo su plantel para el duelo ante Unión Comercio por el inicio del Torneo Apertura. Entre ellos podemos mencionar a Juan Manuel Vargas, quien fue convocado y viajó con el equipo para el duelo de este domingo.



La duda, en el caso de Vargas, será si arranca como titular en Universitario. La decisión, claro, la tiene Pedro Troglio. El DT argentino lo quiere como lateral izquierdo. Ojo que el ex Fiorentina no juega desde el 12 de marzo, cuando la 'U' perdió 2-1 ante Sport Huancayo por el Torneo de Verano.



Así jugaría Universitario ante Unión Comercio: Cáceda; Corzo, Rodríguez, Benincasa, Vargas; Romero, Núñez, Figuera, Quintero; Gómez y Tejada