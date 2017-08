Universitario vs Unión Comercio: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por Torneo Clausura

Universitario vs Unión Comercio EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro crema choca este domingo ante Unión Comercio en el Estadio Miguel Grau del Callao por la primera fecha del Torneo Clausura. El partido arrancará a las 3:30 p.m. por Gol Perú. ¡No te pierdas las incidencias!



Universitario buscará quedarse con el Torneo Clausura tras su irregular campaña en lo que va de la temporada. Su primer rival será Unión Comercio en el Miguel Grau Callao, ya que el Estadio Monumental está reservado para el Perú vs Bolivia del 31 de agosto por las Eliminatorias Rusia 2018.



Universitario no llega de la mejor manera para el choque ante Unión Comercio por el Torneo Clausura. Los cremas no podrán contar con los suspendidos Werner Schuler, John Galliquio, Arquímedes Figuera y Alexi Gómez. Ángel Romero y Daniel Chávez cubrirían los espacios. En la zaga central estará el juvenil Óscar Pacheco.



Universitario y Unión Comercio ya se vieron las caras en la presente temporada. Por el Torneo Apertura, los de Pedro Troglio vencieron 2-1 en condición de visita con goles de Juan Manuel Vargas y Luis Tejada.



"Ya quedó atrás el Apertura, ahora se viene un partido complicado el domingo (ante Unión Comercio) y sabemos que tenemos que salir a ganar. Como equipo grande que somos tenemos que pelear el torneo", dijo Aldo Corzo, defensa de Universitario, a "Gol Perú" en la previa del partido de este domingo.



Así alinearían en el Estadio Miguel Grau del Callao por el Torneo Clausura:



Universitario: Carlos Cáceda, Aldo Corzo, Óscar Pacheco, Horacio Benincasa, Jerson Vásquez, Ángel Romero, Juan Manuel Vargas, Emmanuel Paúcar, Alberto Quintero, Daniel Chávez y Luis Tejada.



Unión Comercio: Luis Araujo, Yhirbis Córdoba, Edy Renteria, Jair Iglesias, Nelinho Quina; Jean Pierre Fuentes, Ángel Ojeda, Alexander Sánchez, Mario Velarde, Reimond Manco y Cristian Bogado.

¡Vamos, Universitario!

🏆Torneo Clausura - Fecha 1

⚽️@Universitario vs Unión Comercio

📆Domingo 20 agosto

⏰3:30pm

🏟Estadio Miguel Grau Callao. pic.twitter.com/Tyw3s9sYKI — Universitario (@Universitario) 15 de agosto de 2017