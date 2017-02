Universitario vs. UTC. EN VIVO EN DIRECTO. El conjunto crema buscará su primera victoria del Torneo de Verano, cuando enfrente este domingo a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón por la tercera fecha del Descentralizado 2017 (3:30 p.m. / Gol Perú).



Universitario de Deportes no pasa sus mejores días en el fútbol peruano. La eliminación de la Copa Libertadores y la derrota en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, persiguen al plantel. Esto sin mencionar la agresión que recibieron por un grupo de hinchas que ingresaron al Monumental.



Como si todo esto fuera poco, Universitario de Deportes sufrió algunas bajas para el duelo contra UTC de Cajamarca por el Torneo de Verano. El venezolano Arquímides Figuera no estará este domingo por expulsión. Mientras que Alberto Rodríguez (lesión) y Juan Manuel Vargas (descartado) tampoco viajaron con el equipo.



UTC, por su parte, viene de una derrota por 2-1 ante Sport Huancayo. Igual, los cajamarquinos buscarán ganar ante su hinchada que seguro llegarán en gran número para alentar al equipo de sus amores.