Universitario vs UTC: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Juegan por el Torneo de Verano

Universitario vs UTC: EN VIVO EN DIRECTO. Los cremas recibirán este sábado por la noche, en el Estadio Monumental, a UTC de Cajamarca por la fecha 10 del Torneo de Verano del Descentralizado 2017. (8:00 pm. / Gol Perú).

Universitario de Deportes llega entonado a este partido frente a UTC luego de golear en la anterior fecha a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. Dicho encuentro significó el debut con triunfo de Pedro Troglio en el banco crema.



Universitario no convocó a 3 de sus figuras para el choque frente a UTC de Cajamarca. Alberto Rodríguez y Jersson Vásquez se perderán el partido por lesión, mientras que Juan Manuel Vargas aún no se recupera del todo para volver a las canchas.



UTC de Cajamarca, líder del grupo B, llega con todo para arruinar el buen momento de Universitario, Los de Franco Navarro saldrán a proponer de visita. José Carvallo y Gustavo Dulanto jugarán ante su ex equipo.



"El cariño hacia la gente de Universitario y la institución es muy grande, fue donde debuté, fui campeón pero uno como buen profesional tiene que jugar de la mejor manera para poder ganar. No tenemos que cambiar nada, debemos tratar de proponer, ser inteligentes, jugar a ras del piso, tenemos jugadores para hacerlo bien y lo hemos demostrado", dijo José Carvallo en la previa.