Uruguay vs Italia: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Amistoso internacional en Niza

Uruguay vs Italia: EN VIVO EN DIRECTO. Uruguayos e italianos se verán las caras este miércoles en partido amistoso internacional, preparatorio para las clasificatorias mundialistas. El encuentro se jugará desde la 1:45 p.m. en el Allianz Riviera de Niza (Francia). Uruguay no podrá contar con los lesionados Edison Cavani, Luis Suárez y Diego Godín. Igual será un partidazo.



El seleccionador italiano Giampiero Ventura aseguró que la selección de Uruguay, su rival en el amistoso de mañana en Niza, es "un equipo que por su naturaleza siempre lo da todo" y que espera un partido de gran intensidad.



"Uruguay es un equipo que por su naturaleza siempre lo da todo, es un rival complicado para Italia. Es una prueba importante para nosotros para entender lo que somos y lo que potencialmente podemos ser", dijo Ventura en rueda de prensa desde el Allianz Riviera.



El seleccionador italiano informó de que decidió dejar fuera de la convocatoria a Marco Verratti por precaución y subrayó que lo que más le interesa es que esté en forma para el duelo del 2 de septiembre contra España, válido por las clasificaciones al Mundial de 2018.



"Hubiera podido forzar su presencia, pero el partido del 2 de septiembre será casi definitivo y no quisimos arriesgar", explicó.

En el último antecedente, Uruguay le ganó 1-0 a Italia en el Mundial de Brasil 2014 y clasificó a octavos de final. https://t.co/m5yrHWgk3z pic.twitter.com/MTkQRlDg1T — Selección Uruguaya (@Uruguay) 6 de junio de 2017



Ventura aseguró además que dará paso en el partido de mañana al joven portero Gianluigi Donnarumma y que está tratando de favorecer el crecimiento de nuevos talentos de cara a un futuro cambio generacional.



En su intervención, el técnico de Italia abordó también el tema de Mario Balotelli y dijo que una futura convocatoria dependerá únicamente de su actitud.



"No es un problema técnico. Este año le vi y estuve hablando 3 o 4 horas con él para que entienda qué tiene que hacer para ser un jugador importante de la selección. Él no puede ser un jugador más, tiene que ser una referencia. Es el año del Mundial y depende de él", dijo.



Ventura compareció en rueda de prensa acompañado por Daniele De Rossi, quien declaró que el próximo Mundial podría ser el último que disputará con la camiseta de la selección.



"Tengo 34 años, estoy seguro de que podré ser un jugador fuerte en el próximo Mundial. Pero si pienso en la Eurocopa de 2020, allí tendré 37 años, hay que ser conscientes y realistas", aseguró.



"El Mundial podría ser mi última competición con la selección", agregó.



Uruguay vs Italia: Alineaciones probables



Italia: Gianluigo Donnarumma; Matteo Darmian, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Andrea Conti; Claudio Marchisio, Daniele De Rossi; Lorenzo Insigne, Andrea Belotti, Ciro Immobile, Antonio Candreva.



Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, Sebastián Coates, José María Giménez, Martín Cáceres; Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Ríos, Matías Vecino, Diego Laxalt; Jonathan Urretaviscaya, Christian Stuani.