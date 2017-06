Venezuela: Dudamel y el conmovedor mensaje para su país tras perder final ante Inglaterra [VIDEO]

Venezuela perdió 1-0 ante Inglaterra y no pudo quedarse con el Mundial Sub 20. Los 'venecos', que fallaron un penal a 15' del final, hicieron historia al llegar hasta esta instancia del certamen de la FIFA. Tras ello, Rafael Dudamel, técnico venezolano, brindó sentidas palabras para su país y jugadores.



"Se siente mucha tristeza, soñaba con verlos campeones. Hoy no hemos podido darle esa alegría de nuestro país. Pero estoy seguro que los corazones, la mente, y en la historia de nuestro fútbol, serán los campeones vinotinto por el resto de nuestra vida", dijo conmovido Rafael Dudamel.



"Tengo orgullo, tengo felicidad, porque han sido valientes y han jugado con una dignidad, con un orgullo, con un amor propio... con el amor propio de ser venezolano", añadió el DT de Venezuela Sub 20.



"La convicción, la creencia, el apoyo; es la única manera de lograr grandes resultados. El legado que están dejando nuestros futbolistas Sub 20 es de honestidad, de transparencia, de profesionalismo", indicó.



"Es ese amor propio del jugador que se levanta con el deseo de triunfar sin mirar a quién va a hacer daño para lograr sus objetivos. Este es el venezolano que todos queremos, el que vaya hacia adelante y que sepa trabajar con sus compañeros de la mano en busca de triunfos", sentenció Rafael Dudamel.