Venezuela: Peñaranda falló penal ante Inglaterra en la final del Mundial Sub 20 [VIDEO]

Venezuela dejó pasar un penal ante Inglaterra en la final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur. La figura del cuadro 'veneco', Peñaranda, no pudo darle el empate a su selección en el remate desde los doce pasos. ¿La quiso colocar? Mira el video.



Esto pasó en el minuto 74 de la segunda parte, cuando Inglaterra ganaba 1-0 a Venezuela con tanto de Calvert-Lewin tras error en defensa. El delantero Peñaranda perdió un penal que él mismo encontró en el área del conjunto inglés en la final del Mundial Sub 20.



Peñaranda se paró en el círculo del penal y quiso pegarle al medio colocando el esférico. Sin embargo, el portero de Inglaterra, Woodman, tapó el remate y evitó la caía de su arco.