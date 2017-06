Venezuela vs Inglaterra: EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Final del Mundial Sub 20 en Suwon

Venezuela vs Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO. Venezolanos e ingleses chocan este domingo por la final del Mundial Sub 20 de Corea del Sur en el Suwon Wold Cup Stadium. El combinado 'venezo' buscará su primer título mundial para un país que sangra y llora por problemas políticos y sociales. Mientras que Inglaterra pretende cortar una sequía de 51 años sin alzar este certamen. El partido arrancará a las 5:00 a.m. (hora peruana) por Latina y DirecTV. ¡Partidazo!



Enfoque y madurez han sido las claves de la selección de Venezuela Sub 20 en el Mundial de Corea del Sur, compuesta por una generación de jugadores que, tal y como afirma su entrenador Rafael Dudamel, "están creciendo de la mano con el triunfo". ¿Podrán los 'venecos' levantar el trofeo y bañarse de oro? No te pierdas el encuentro de este domingo ante Inglaterra.



La historia del fútbol venezolano no siempre estuvo acompañada de grandes titulares y satisfacciones pues las derrotas por goleada fueron parte de un combinado al que se le consideró hasta hace poco 'la Cenicienta' del continente. Hoy, estos jugadores Sub 20 pueden grabar sus nombres por la eternidad.



El seleccionador de Venezuela Sub 20, Rafael Dudamel, confesó en la previa que él y sus pupilos quieren "ser recordados como campeones del mundo", para lo que deberán superar a Inglaterra en la final del Mundial de Corea del Sur.



"Gracias por acompañarnos, gracias por creer en nosotros, gracias por esas buenas oraciones, por esas buenas vibras en las que siempre nos han tenido, y queremos darle esta última alegría, la mejor, la mayor, porque queremos ser recordados como los campeones del mundo", declaró el DT de la 'Mini-vinotinto' dirigiéndose al pueblo venezolano.





La selección de Inglaterra, pese a ser un histórico del fútbol, tampoco se ha proclamado antes campeón de un Mundial Sub 20, y al igual que Venezuela, no sabe lo que es disputar una final en un Mundial de la categoría. Por tanto, ninguno parte como favorito y cualquier cosa puede pasar.



El hito logrado por los jugadores de Rafael Dudamel ha situado en el panorama futbolístico a un país que en categoría Sub 20 nunca antes había pasado de los octavos de final. Los alcanzó en Egipto-2009, en la hasta este año única presencia de la 'Mini-vinotinto' en una cita mundialista. Este domingo será el más grande para uno de las dos selecciones.