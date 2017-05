Video viral YouTube: Piloto Tomasz Kasperczyk se salvó de caer al abismo en Rally de España [VIDEO]

Video viral YouTube: El piloto polaco Tomasz Kasperczyk pasó el susto de su vida en el Rally de Islas Canarias de España, tras perder el control de su auto y estrellarse contra la baranda de seguridad de la carretera que colindaba con un abismo.



Tomasz Kasperczyk tomó la curva pero el vehículo patinó contra el guardarrail, que cedió al impacto pero al final contuvo el estrepitoso choque en la primera etapa del Campeonato Europeo de Rally.



La desgracia y la fatalidad rondaron en la participación del piloto. Pero afortunadamente no pasó a mayores. Eso sí, el polaco se llevó tremendo susto.



"Después de unos minutos, cuando ya estaba fuera del coche y pude ver la colina, me asusté de verdad. Ha sido muy extraño. Pisé el freno pero no pasó nada. No puedo estar contento porque venía sin presión y no he sacado un buen resultado. Pero la verdad es que he tenido mucha suerte porque la caída era muy alta", confesó tras el accidente.

