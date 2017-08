Videos virales: La tenista de Kazajistán Yulia Putintseva protagonizó una fuerte discusión con su entrenador Kyslyansky en pleno partido ante la francesa Alizé Cornet en la primera ronda del Abierto de Connecticut en la ciudad de New Haven en Estados Unidos.



El incidente llamó la atención de los asistentes al partido y luego se viralizó en las redes sociales. El detalle de la situación fue que la propia tenista Yulia Putintseva pidió hablar con su entrenador, pero fue para insultarlo.



"¿Eres estúpido? Nunca aplaudes cuando gano un punto. Estás ahí mirando vídeos sobre la tierra plana. Su equipo (de su rival Cornet) aplaude todos mis errores, deberías comenzar a hacer lo mismo", reclamó de forma airada la tenista Putintseva.



Sin duda alguna fue una de las peores jornadas para la tenista, que al final perdió por un doble 6-0 y fue eliminada en primera ronda del torneo de la WTA.



Pero este suceso no fue el único. Sí, en el mismo partido y con el marcador desfavorable en el segundo set. Es decir, el partido lo tenía casi perdido, Putintseva destruyó con toda su ira su raqueta tras perder un punto.

La iracunda reacción de la tenista Putintseva: Rompió su raqueta

No obstante, tras el final del partido y con la derrota a cuestas la tenista pidió disculpas pero las imágenes ya habían dado la vuelta al mundo.



"Me gustaría disculparme con mi entrenador Roman Kyslyansky por mis fuertes palabras. Soy muy impulsiva a veces. Es duro controlar mis emociones, pero estoy trabajando en ello y he aprendido la lección para el siguiente partido. De nuevo, lo siento", aseguró la tenista.

