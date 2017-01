Vóley: Luizomar de Moura es el nuevo técnico de la selección de mayores

El brasileño Luizomar de Moura, ex campeón mundial, dirigirá a la selección peruana de vóley con el objetivo de clasificarla a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, informó la Federación Peruana de Voleibol (FPV).



"Luizomar de Moura asumirá desde el miércoles el cargo de director técnico de la selección femenina de voleibol categoría mayores", indica un comunicado de la FPV.



El entrenador Luizomar de Moura, de 50 años, reemplaza a su compatriota Mauro Marasciulo, que no logró buenos resultados en dos años de trabajo con el equipo.



Luizomar de Moura, quien estaba al frente del equipo brasileño Volei Nestlé, ha conseguido el campeonato del mundo con la selección femenina de Brasil en categoría menores y juveniles.



Perú no participa en los Juegos Olímpicos en voleibol desde Seúl-1988, donde alcanzó la medalla de plata con el coreano Man Bok Park como su entrenador.

