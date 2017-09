De vida o muerte. Los ánimos caldeados para el Perú vs. Argentina empiezan a sentirse por los comentarios de los periodistas deportivo de cada país. Es el caso del exfutbolista Oscar Ruggeri, comentarista de Fox Sports en el programa 90 Minutos.



El exmundialista argentino le pidió a la selección albiceleste que dejen de romper huev*s y le ganen a Perú porque este es su pase directo al mundial. "Tienen que salir con todo el cuchillo en la boca. Ahora sí tienen 90 minutos, muchachos, para meterle cuchillo", indicó Óscar Ruggeri.



El exjugador se refirió al juego de los seleccionados albicelestes. "Ya no me importa si tiran caño...La van a pasar mal, este es el partido. A mí no me vengan con que yo quiero que salga Romero y se la pase al central, dejenme de romper los huevos con 50 toques", indicó Óscar Ruggeri.



La prensa cada vez confía menos en la selección argentina y luego del empate con Venezuela por las Eliminatorias Rusia 2018, el morbo por el partido con la selección peruana empieza a crecer y mucho medio ya empiezan a visualizar el duelo en el que en 1968 la 'Blanquirroja' dejó fuera del mundial a los guachos en la Bombonera.



El encuentro se jugará este jueves 05 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. El partido se transmitirá en Movistar Deportes junto con ATV. La hora del inicio aún no se pacta, pero sin duda todos estarán atentos a este partido definitivo.



Comentarista deportivo arremete contra la selección peruana