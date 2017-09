Wanda Nara y el escándalo que se armó en el estadio previo al debut de Mauro Icardi en la selección argentina [VIDEO]

Wanda Nara es conocida, no solo por ser la esposa de Mauro Icardi, sino también por mostrar todos los lujos que la rodean desde que estuvo casada con su ex Maxi Gómez. Pero ayer la exmodelo fue tendencia en las redes sociales de Argentina luego de conocerse el tremendo escándalo que armó en el estadio Centenario de Uruguay.



Según la prensa argentina, Wanda Nara documentó todo su itinerario previo al Uruguay vs. Argentina. Viajó en avión privado, se compró una cartera Dolce & Gabbana que mandó a poner la bandera argentina y con el nombre 'Sra Icardi'.



Sin embargo, Wanda Nara se hizo notar más de la cuenta desde su ingreso al estadio. La exbotinera, además de llegar sobre la hora al Centenario tuvo que aceptar ser revisada al milímetro por los guardias a cargo de la seguridad del recinto deportivo que estaba abarrotado de hinchas uruguayos.



Wanda Nara en la platea del estadio Centenario de Uruguay Wanda Nara en la platea del estadio Centenario de Uruguay Wanda Nara en la platea del estadio Centenario de Uruguay

Wanda Nara y su hermana Zaira Wanda Nara y su hermana Zaira Wanda Nara y su hermana Zaira

Pero no contenta con ello, Wanda Nara se molestó porque nadie la reconoció y la trató como ella hubiera querido. Es más fue llevada hasta la zona de platea para que pueda ver el partido desde ese lugar.



La esposa de Mauro Icardi, escandalizada, porque no quería compartir el lugar con toda la hinchada que sí pago un boleto para estar en la zona más cara del estadio. Wanda Nara pidió que la llevaran hasta el palco, pero el de vigilancia le indicó que tenía que hablar con el encargado de la AFA.



Minutos después, Wanda Nara y su familia se salió con la suya e inmediatamente fue llevada al palco especial. Pero la gracia no le duró mucho tiempo, ya que el encargado de la AFA mandó a que sacaran a la exbotinera y a toda su familia del lugar, pues estaba reservado para todos los dirigentes del fútbol argentino.