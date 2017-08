Wayne Rooney anunció su retiro de la selección de Inglaterra con emotivo mensaje [VIDEO]

El delantero inglés del Everton Wayne Rooney, de 31 años, anunció este miércoles que renuncia a jugar con la selección de Inglaterra, de la que es su máximo goleador con 53 tantos en 119 partidos.



Wayne Rooney comunicó por teléfono su decisión al seleccionador nacional, Gareth Southgate. "Tras haberlo pensado mucho, le he dicho a Gareth que dejo el fútbol internacional", indicó el goleador en un comunicado publicado en su página de internet.



Southgate llamó a Wayne Rooney -que la pasada campaña perdió la plaza y la capitanía en la selección- para felicitarle por su comienzo de temporada con el Everton, en el que ha marcado en las dos primeras fechas disputadas, logrando el lunes su gol 200 en la Premier.



"Fue fantástico que Gareth Southgate me llamase para decir que me quería de vuelta en el equipo nacional en los siguientes partidos. Se lo agradezco", explicó el jugador en su comunicado. Rooney, sin embargo, rechazó la invitación.



"Dejar el Mánchester United fue difícil pero sé que tomé la decisión correcta regresando a mi casa, el Everton (que dejó en 2004). Ahora quiero utilizar toda mi energía ayudándoles", agregó.



"Jugar con Inglaterra siempre ha sido algo muy especial para mí. Todas las veces que he sido seleccionado, como jugador o capitán, fue un verdadero privilegio, pero creo que ha llegado la hora de decir adiós", concluyó Wayne Rooney.