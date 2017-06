Wayne Rooney: Hinchas de Manchester United critican su figura [VIDEO]

Wayne Rooney, el jugador más querido de Manchester United pasa sus vacaciones en la exclusiva playa de Ibiza, sin conocer cuál será su futuro. Pero lo que ha preocupado a todos los hinchas de los 'Diablos Rojos' es un detalle en particular.



Wayne Rooney, junto a otros compañeros de Manchester United se ha mostrado en ropa de baño, pero es el delantero inglés quien llama la atención por su descuidada forma física.



Las criticas a Wayne Rooney sobre su figura no se hicieron esperar. Los hinchas de Manchester United cuestionaron al jugador por lucir de esta manera cuando aún es un jugador en actividad y que las vacaciones no son excusa para el descuido.



"Tiene el físico de una persona de 40 años", fue el comentario en redes sociales de uno de los aficionados del Manchester United. Wayne Rooney no fue titular con José Mourinho en la última temporada, y jugó menos de lo esperado: 39 partidos contando todas las competiciones, y solo marcó ocho tantos.