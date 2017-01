¿Wilmer Aguirre está loco? Esto dijo de River Plate

Wilmer Aguirre, nuevo delantero de Melgar, regresará a la Copa Libertadores luego de 7 años (Alianza Lima). El futbolista aseguró que River Plate, su rival en el grupo 3 del torneo, "es puro nombre". ¿Qué?



Sí, Wilmer Aguirre se tiene tanta fe que minimizó al equipo de Marcelo Gallardo. Ojo que también tiene que enfrentar a Emelec de Ecuador y Deportivo Independiente de Medellín.



"Ahora ya no hay favorito en la Copa Libertadores; el favorito relativo es River Plate por el nombre pero en los últimos años estuvo mal. Si Melgar se prepara bien, puede hacerle daño", dijo Wilmer Aguirre a la prensa arequipeña.



"El mensaje para la hinchada es que sigan apoyando; este es un grupo bueno. La mayoría ha estado acá y los que hemos llegado nos tenemos que acoplar. En mi caso, he trabajado en la altura y es normal que los primeros días me cueste un poco adaptarme", aseguró el delantero.