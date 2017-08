Wilson Severino volvió del retiro para jugar con River Plate, ingresó faltando 5 minutos y pasó esto [VIDEO]

Wilson Severino es un conocido ex jugador de 37 años que se hizo popular en los torneos de ascenso del fútbol argentino. El delantero es un histórico de Atlas, club que participa en la quinta categoría de dicho país y que es protagonista de un programa deportivo llamado "Atlas la otra pasión" transmitido por Fox Sports, que relata el día a día del equipo previo a los partidos de fin de semana.



El último miércoles, Atlas tuvo la oportunidad de jugar ante el poderoso River Plate por la Copa Argentina, un torneo que reúne a equipos de diversas categorías del país gaucho. Wilson Severino, que se había retirado hace un año, no quiso perderse tal encuentro y pidió a dirigentes y entrenador de Atlas volver para despedirse por todo lo alto.



Wilson Severino es hincha confeso de River Plate, por lo que el partido tenía un sabor especial. El delantero arrancó en el banco de suplentes de Atlas, y cuando su compañeros caían por 2-0, su DT decidió que era el momento de cumplir el sueño del veterano jugador de 37 años.



Minuto 85 del partido, cambio en Atlas. Wilson Severino no lo puede creer, iba a enfrentar a River Plate y todo el mundo lo estaba viendo. Abrazó a su técnico una y otra vez, estaba emocionado, se le cayeron algunas lágrimas. Su sueño de chico se cumplía. Ingresó al campo y abrazó a uno de los referentes del cuadro 'millonario', Ponzio.



"Mucho tiempo fui referente de mi equipo, y por eso entiendo a los que cumplen esa función en otros equipos. Por eso fui a abrazarlo (a Ponzio)", dijo al final del partido Wilson Severino.



River Plate terminó ganando 3-0 a Atlas por la Copa Argentina, pero Wilson Severino se llevó la mejor experiencia de su vida en una cancha de fútbol.