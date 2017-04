Wladimir Klitschko y Anthony Joshua frente a frente en la previa de 'megapelea' [FOTOS Y VIDEO]

El noqueador ucraniano Wladimir Klitschko buscará retornar a la cima de la división de peso completo cuando enfrente a la nueva figura del pugilismo mundial, el británico Anthony Joshua, este sábado en el mítico escenario de Wembley.



Wladimir Klitschko y Anthony Joshua tuvieron su primer careo en el Londres, previo al combate que sostendrán para definir quién es el rey de los pesos completos en la actualidad.



"No es una degradación para mí ser el retador, luego de varios años de ser campeón. Quiero esos cinturones de vuelta, me veo reflejado en Anthony Joshua", dijo Klitschko en conferencia.

Sobre el combate contra Wladimir Klitschko, Joshua manifestó que es la pelea que ha esperado: "Estoy preparado física y mentalmente para esa batalla. No he subestimado a ninguno de mis oponentes y no lo haré ahora."



Anthony Joshua pondrá en disputa su cinturón de los pesos completos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y también estará en juego el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo.



Wladimir Klitschko y Anthony Joshua se medirán en una mano a mano este sábado a las 3:00 de la tarde (hora peruana) en el estadio de Wembley, en Londres.